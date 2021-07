"Orrende sofferenze e atrocità", condannato a 5 anni il serial killer dei gatti

30 luglio 2021 a

Un’ex guardia di sicurezza che ha ucciso nove gatti accoltellandoli di notte è stato condannato a più di cinque anni di carcere nel Regno Unito. Steve Bouquet, 54 anni, ha attaccato 16 gatti, uccidendone nove, tra la fine del 2018 e la metà del 2019 a Brighton, a 80 chilometri a sud di Londra.

È stato incastrato dopo che il proprietario di uno dei gatti morti ha installato una telecamera di sicurezza. Bouquet ha negato il coinvolgimento negli attacchi ma i pubblici ministeri hanno detto che una foto di un gatto morto è stata trovata sul suo telefono e un coltello con sangue felino e il Dna di Bouquet è stato trovato durante una perquisizione della sua abitazione. Bouquet è stato dichiarato colpevole dopo un processo per possesso di un coltello in pubblico e 16 capi di imputazione per danni penali in relazione ai gatti. I proprietari di alcune delle vittime di Bouquet erano venerdì alla Hove Crown Court per vedere la sua condanna. Il giudice Jeremy Gold ha affermato che il comportamento di Bouquet è stato "crudele". il procuratore Jayne Cioffi ha affermato che "nessuno di noi può comprendere cosa abbia spinto Bouquet a fare questo agli animali domestici". "È stato un caso tragico per tutti i proprietari coinvolti. Non solo Steve Bouquet ha inflitto orrende sofferenze a ciascuno degli animali che ha attaccato, ma ha anche causato un vero trauma ai loro proprietari, molti dei quali hanno trovato i loro amati animali feriti e sanguinanti", ha detto.

