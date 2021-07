William e Kate, il video di Priyanka Chopra a Wimbledon: l'amica star vendica Meghan Markle

Giada Oricchio 16 luglio 2021 a

a

a

Chi di sciarpa ferisce, di sciarpa perisce. La star di Bollywood, Priyanka Chopra, ha pubblicamente snobbato il principe William e la moglie Kate Middleton a Wimbledon. Un modo per vendicare l’amica del cuore Meghan Markle? Tutto succede sabato 10 luglio. I duchi di Cambridge fanno il loro ingresso a Wimbledon per assistere alla finale di tennis tra Karolina Pliskova e Ashleigh Barty (poi vincitrice) e il pubblico, in segno di rispetto per la Royal Family tributa loro un lungo applauso. Solo una donna li ignora volutamente ed è appunto l’attrice, modella e cantante indiana nonché ambasciatrice Unicef.

Nel filmato del Daily Mail, diventato virale sul web, si vede Priyanka, seduta due fila sopra il Royal Box, che si sistema la sciarpa bianca ed evita di incrociare lo sguardo di Kate e William. Non una coincidenza perché ripeterà il gesto poco dopo quando troverà i reali sul balcone dello splendido Centre Court di Wimbledon. Sembra proprio che l’attrice abbia voluto mandare un chiaro segnale di solidarietà all’amica intima Meghan (era al baby shower di Archie e fu tra le primissime a conoscerlo, nda) che nell’ormai celebre intervista a Oprah Winfrey del 7 marzo scorso, ha accusato i Windsor di razzismo e indifferenza verso le sue richieste d’aiuto e Kate di averla fatta piangere per i vestiti delle damigelle in occasione delle nozze con Harry.

Ma c’è dell’altro. L’idea di Priyanka Chopra di sistemarsi il foulard per ignorare persone sgradite ha ricordato a molti che William fece la stessa cosa a Meghan nel 2018. Era il 25 dicembre e fuori alla Chiesa di Sandringham, le televisioni catturarono un momento imbarazzante: Meghan si era voltata a parlare con William ma il principe aveva fatto finta di non accorgersene sistemandosi a lungo la sciarpa azzurra. Tanto che la duchessa di Sussex si girò di nuovo e abbozzò un sorriso. Un precedente che, a quanto pare, ha fatto scuola.

it's Priyanka Chopra not applauding to the Prince's arrival for me pic.twitter.com/ZFDvw11F11 — ruru Free Britney (@selg_simp) July 13, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.