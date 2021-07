Miami, trovati due cadaveri nell'ex villa di Gianni Versace. Un'altra scena horror in Casa Casuarina

Giada Oricchio 15 luglio 2021 a

a

a

La maledizione di Villa Versace colpisce ancora. La splendida magione del numero 1116 dell’iconica Ocean Drive a Miami, in Florida, appartenuta allo stilista italiano, si tinge (di nuovo) di rosso e di mistero: rinvenuti i cadaveri di due uomini.

A fare la macabra scoperta è stata la donna delle pulizie che entrando in una delle suite ha trovato i corpi adagiati sui letti. La polizia ha transennato la proprietà e ha aperto un’indagine senza fornire alcun dettaglio ai mass media. Per un’incredibile scherzo del destino, il misterioso duplice decesso è avvenuto alla vigilia del ventiquattresimo anniversario dell'assassinio di Gianni Versace il 15 luglio 1997.

Il celebre modista comprò la residenza di 2.200 mq e ne fece la sua dimora principale, le sue feste erano un must per la mondana Miami, ma la vita da sogno venne bruscamente interrotta dal ventottenne Andrew Cunanan, mitomane e serial killer che aveva ucciso altri quattro uomini prima di Versace. Quella mattina d’estate, lo stilista aveva fatto colazione in un bar vicino e comprato i giornali, stava aprendo il cancello di casa quando il giovane gli sparò alle spalle e scappò facendo perdere le sue tracce. Sembra che i due si fossero conosciuti qualche anno prima a San Francisco, ma non erano amici come millantava Cunan che una settimana dopo l’omicidio si uccise con un colpo di pistola alla testa, la stessa usata per le sue vittime, a bordo di una casa galleggiante di lusso.

Tre anni dopo, villa Versace fu venduta per 19 milioni di dollari e trasformata in un hotel di lusso (solo 10 suites a partire da 700 dollari a notte) che riprese il nome originale di Casa Casuarina.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.