Lufthansa, cambia il saluto. Il benvenuto delle hostess ai passeggeri va fatto così

Giada Oricchio 15 luglio 2021

“Signore e signori benvenuti a bordo”. Anzi no. Salite e basta! L’ultima iniziativa del politically correct esasperato la regala la compagnia aerea Lufthansa e le sue consociate. Il vettore tedesco, infatti, ha deciso di abolire il saluto ai passeggeri “Signori e signore, benvenuti a bordo” perché ritenuto non neutrale e poco inclusivo delle diverse identità di genere. Il portavoce della Lufthansa, Anja Stenger, ha confermato: “La diversità per noi non è una frase vuota, da ora vogliamo esprimere la nostra attenzione al linguaggio”.

Non è chiaro quando l’ordine di servizio entrerà in vigore, ma d’ora in poi, hostess e steward si limiteranno a espressioni asettiche del tipo “Benvenuti a bordo” o “Gentili clienti” non solo al momento del saluto, ma anche quando viene richiesto il loro intervento e quando vengono serviti i pasti. Oltre la compagnia di bandiera, la disposizione varrà anche per Swiss, Austrian Airlines, Brussels ed Eurowings.

