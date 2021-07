Golfo del Messico, gasdotto sottomarino in fiamme: le immagini terrificanti nell'oceano

03 luglio 2021 a

"Un gasdotto si è rotto nel Golfo del Messico e ora l'oceano è in fiamme". Le immagini dell'incendio devastante nel Golfo del Messico sconvolgono il mondo: un gasdotto sottomarino di Petroleos Mexicanos, l’azienda petrolifera statale messicana, ha avuto un problema che ha fatto esplodere un incendio sulla superficie delle acque del Golfo del Messico vicino alla piattaforma di Ku-Charly. Le immagini dell’incendio, poi spento e senza feriti, sono apparse sui social sconvolgendo tutti: l’acqua sembra in fiamme. Il rogo sarebbe stato causato da una perdita vicino alla piattaforma petrolifera.

Non è chiaro per il momento che danni ambientali abbia provocato l’incendio sulla superficie dell’oceano e la perdita di gas in acqua. Il campo petrolifero di Ku-Maloob-Zaap è il più grande controllato da Pemex: vi viene prodotto più del 40 per cento dei suoi quasi 1,7 milioni di barili di greggio giornalieri.

