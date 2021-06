Terremoto a Strasburgo, colpa dei test geotermici

26 giugno 2021 a

Si è svegliata con un terremoto di magnitudo 4 la città di Strasburgo, in Francia. A riportarlo è la Rete nazionale di sorveglianza sismica (Renass), che ha classificato questa scossa principale come «indotta», cioè provocata da attività umana. Una seconda scossa, di magnitudo 2, è stata registrata cinque minuti dopo a nord di Strasburgo, in prossimità di La Wantzenau.

Secondo quanto riportano i media locali, fino a dicembre a nord di Strasburgo era stato sviluppato un progetto di geotermia in profondità nei comuni di Vendenheim e Reichstett, vicino La Wantzenau. Il 7 dicembre la prefettura del Basso Reno ne aveva annunciato la fine definitiva dopo una serie di scosse che il Renass aveva definito «indotte».

