Vladimir Putin e la sorella di Manuel Locatelli? La scoperta più impensabile sullo zar

25 giugno 2021 a

a

a

La scoperta più impensabile di questi Euro 2020 è quella che riguarda la sorella del calciatore italiano Manuel Locatelli e lo zar Vladimir Putin. Gira voce che il presidente russo sia un tifoso del calciatore italiano Manuel Locatelli. Uno spiffero che si spiega con la passione per la Russia della sorella di Manuel, Martina Locatelli. Che è laureata in lingue e letteratura russa. Locatelli, centrocampista del Sassuolo e della nazionale italiana è l'uomo del momento, tanto che anche la Juventus è in pressing sul giocatore e potrebbe a breve portarlo in bianconero.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.