Il prete non regge il neonato, l'incidente al battesimo: che fine fa il bambino

Giada Oricchio 24 giugno 2021

a

a

Battezzato. In tutti i sensi. Un prete dà il primo sacramento a un neonato, ma lo fa scivolare a testa in giù e il video, pubblicato su Instagram da @dagocafonal, sta facendo il giro del web. Doveva essere un momento di felicità, ma per un soffio non si è trasformato in un dramma. Il prete stava battezzando un neonato però la presa non doveva essere salda perché il bimbo è scivolato finendo a testa in giù nell’acqua santa e soprattutto andando a sbattere con la fronte contro il marmo. Il bebè è esploso in un pianto, mentre la mamma e la nonna lo ripescavano il più velocemente possibile. Il volto del prelato è diventato più bianco della sua tunica, fisso e mortificato per l’incidente.

