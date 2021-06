Mancano i microchip, in Belgio si ferma la produzione di auto

17 giugno 2021 a

Allarme rosso per la produzione di automobili. Grandi problemi si registrano in Belgio ma le ripercussioni potrebbero farsi sentire anche nel resto d'Europa. Il problema riguarda la mancanza dei microchip elettronici. Coinvolti lo stabilimento Audi di Bruxelles e la fabbrica della Volvo a Ghent che interromperà i lavori tutta la prossima settimana, mettendo i 6.500 dipendenti in cassa integrazione per 5 giorni. "I problemi potrebbero protrarsi fino al 2022", fanno sapere dagli impianti.

Secondo i dati diffusi dall'Associazione europea dei fornitori automobilistici (Clepa) la mancanza di componenti elettroniche ha ritardato la produzione di circa mezzo milione di veicoli in tutta Europa. "E' necessario fornire una risposta rapida alla crisi del semiconduttori per rafforzare la competitività dell'Unione europea e tutelare i posti di lavoro di migliaia di cittadini", mette in guardia il presidente della Clepa, Thorsten Muschal.

