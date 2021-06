Disastro di Luigi Di Maio alla Farnesina: contratti in fumo e danni milionari per il settore della Difesa

13 giugno 2021 a

a

a

L’operato di Luigi Di Maio al ministero degli Esteri è fallimentare e sta provocando enormi problemi alle aziende italiane che lavorano nel settore della Difesa. Il Giornale sottolinea come alcune imprese stiano perdendo contratti importanti e da valanghe di milioni. Ad attaccarlo frontalmente è l'ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, il generale Leonardo Tricarico: “Sulle norme che regolano l'esportazione di armamenti o materiali della Difesa ci siamo espressi a livello tecnico sia io che altri 3-4 cultori della materia. Su alcune cose siamo tutti d’accordo, va sottratta a un funzionario del ministero degli Esteri di medio livello, che è colui che firma materialmente le autorizzazioni e le decisioni, come pare, di un solo ministro. Perché Di Maio in solitudine non si può arrogare il diritto di condizionare gli interessi nazionali che non sono solo quelli della politica estera, ma la sintesi di tutta una serie di interlocuzioni che competono anche ad altri comparti politici e del governo”. “L'Italia sta pagando a caro prezzo il praticantato di una classe dirigente totalmente inesperta” la triste conclusione del generale. E intanto la nuova grana è quella con gli Emirati Arabi, che hanno invitato gli italiani a lasciare la base logistica di al Minhad dopo l’embargo sulle armi.

Conte gioca a fare il picconatore del Governo Draghi: ossessioni e trabocchetti dell'ex premier

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.