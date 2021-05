La casa nasce con la stampante 3D, perché l'Italia non ce la fa

17 maggio 2021 a

Questa casa appena assegnata per la prima volta a una coppia olandese è stata realizzata in appena 120 ore con una stampante 3D. Interni 94 metri quadri, intorno il giardino, è situata in un quartiere residenziale di Eindhoven in Olanda e affittata per 800 euro al mese.

Una svolta nell'edilizia di cui hanno approfittato sia Olanda che Germania al volo, spiega il Sole 24 ore. Ma impossibile in Italia, perché non rientra in alcuna delle leggi e regolamenti sulla sicurezza e i materiali che regolano le costruzioni nel nostro paese. Eppure ad avere creato il calcestruzzo per le stampanti 3D è una impresa italiana, Italcementi, e ad avere disegnato molti prototipi sono architetti italiani...

