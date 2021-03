Il principe Harry ricorda nel libro la morte di Diana: mi ha lasciato un vuoto enorme

20 marzo 2021 a

Il principe Harry ha parlato del dolore per la perdita di sua madre Diana nella prefazione di ’Hospital by the Hill’, un nuovo libro in uscita, dedicato ai bambini che hanno perso i propri cari durante la pandemia di Covid-19. Lo ha reso noto la rivista People.

Il duca di Sussex ha ricordato come ha lottato per accettare la perdita di sua madre, che aveva 36 anni quando morì improvvisamente nel 1997 per le ferite subite in un incidente automobilistico a Parigi. Harry aveva all’epoca 12 anni. «Quando ero un ragazzino ho perso mia madre», ha scritto Harry, «all’epoca non volevo crederci o accettarlo, e ha lasciato un enorme vuoto dentro di me. So come ti senti e voglio assicurarti che col tempo quel vuoto sarà riempito di tanto amore e supporto».

«Spero che questo libro ti aiuti a ricordarti quanto fossero speciali i tuoi genitori o la persona amata», ha scritto ancora Harry, «E anche quanto tu sia speciale». Il nuovo libro, riportano i media internazionali, verrà pubblicato la prossima settimana in concomitanza con la giornata nazionale britannica di ricordo delle vittime di Covid-19. È scritto da Chris Connaughton e illustrato da Fay Troote, e racconta la storia di un giovane che cerca di dare un senso alla perdita della madre, una lavoratrice in prima linea in ospedale durante la pandemia. Il libro sarà dato gratuitamente a qualsiasi bambino o giovane nel Regno Unito che sia stato colpito da un lutto simile. Promuoverà anche i servizi offerti da tre enti di beneficenza: Simon Says, Child Bereavement UK e Winston’s Wish.

