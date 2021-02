Attanasio ucciso in Congo, ecco il tragico video dello scontro a fuoco

24 febbraio 2021 a

Ecco le drammatiche immagini del momento in cui è stato ferito a morte l'ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci. Nei video postati sui social si sentono distintamente le scariche delle armi da fuoco da cui sono partiti i proiettili che hanno ucciso i nostri due connazionali.

E dietro l’attacco al convoglio del quale faceva parte l’ambasciatore italiano a Kinshasa, Luca Attanasio, ucciso insieme al carabiniere di scorta Vittorio Iacovazzi e all’autista congolese, ci sarebbero le Forze democratiche ruandesi. Fonti di intelligence confermano all’Adnkronos che le autorità locali, per quanto l’identità degli assalitori non sia ancora conosciuta, sembrerebbero per il momento privilegiare la pista delle Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (Fdlr-Foca), principale gruppo residuo di ribelli ruandesi di etnia Hutu.

Attentato in Congo, Di Maio: "Attanasio e Iacovacci vittime di vile agguato"

Il governatore del Nord Kivu, Carly Nzanzu Kasivita, ha riferito che le indagini sono in corso ed è stato interrogato uno dei sopravvissuti il quale conferma che gli aggressori si sono parlati in kinyarwanda e hanno parlato con gli ostaggi in swahili.

