Nuova Zelanda, espulso perché non indossa la cravatta

09 febbraio 2021

Un leader del partito Maori è stato espulso dal Parlamento neozelandese dopo essersi rifiutato di indossare una

cravatta. L’incidente istituzionale ha coinvolto il deputato Rawiri Waititi che ha respinto per due volte la richiesta del presidente dell’assemblea, Trevor Mallard, di indossare una cravatta in aula per poter prendere la parola, come previsto dal regolamento interno. Ignorando la richiesta dello speaker, il deputato Waititi ha proseguito il suo intervento, fin quando Mallard ne ha decretato l’espulsione.

«Non si tratta di cravatte, si tratta di identità culturale. È un cappio coloniale» ha reagito il parlamentare all’uscita dall’aula, qualificando come «inconcepibile» il trattamento riservatogli. Waititi -che ha il viso con il tradizionale tatuaggio dei Maori - indossava un classico abito maschile ma, al posto della cravatta, una collana con una vistosa pietra verde.

