Biden giura e Trump diserta. Subito i decreti su clima, immigrazione e mascherine

Joe Biden è presidente è inaugura la nuova era degli Stati Uniti: "La democrazia ha vinto", "per superare le sfide future serve unità" e bisogna porre fine alla "guerra incivile" fra democratici e repubblicani, è il messaggio lanciato in sintesi dal nuovo inquilino della Casa Bianca. Eredita un Paese profondamente diviso e alle prese con la pandemia e una grave crisi economica. Un Paese per il quale intende subito mettersi all'opera: "Non c'è tempo da perdere quando si tratta di affrontare le crisi che con cui abbiamo a che fare", è stato il suo primo tweet dall'account ufficiale POTUS finora usato dal predecessore.

"Nelle sue prime ore da presidente Biden ha in programma di adottare dei decreti per annullare alcune delle decisioni più controverse del suo predecessore, Donald Trump, e per affrontare la furiosa pandemia di coronavirus" fa sapere il capo del suo staff, Ron Klain. Nei primi dieci giorni verranno presi una serie di provvedimenti, mentre Biden cercerà di agire rapidamente per reindirizzare il Paese sulla scia della presidenza Trump senza aspettare il Congresso. "Questi decreti daranno sollievo ai milioni di americani che stanno lottando di fronte a queste crisi", ha detto Klain in un memo. "Il presidente eletto Biden agirà non solo per cancellare i danni più gravi dell'amministrazione Trump, ma anche per iniziare a far avanzare il nostro Paese".

A sottolineare la difficoltà dell'incarico che aspetta Biden, l'assenza di Donald Trump, che in attesa del suo secondo processo di impeachment al Senato ha preferito disertare l'inauguration (primo presidente uscente a farlo dal 1869) e volare in Florida, volendo così rimarcare la sua idea che la vittoria dell'avversario Dem sia illegittima. C'erano invece altri tre ex presidenti: Bill Clinton, George W. Bush e l'amico Ba rack Obama, di ui c Biden è stato vice. Il nuovo presidente democratico degli Stati Uniti ha scelto di non citare mai Trump per nome, ma ha si menzionato tut ti gli aspetti che si ritroverà a dover «curare»: la pandemia, con un momento di silenzio che ha voluto dedicare alle 400m11a vittime statunitensi del coronavirus, la democrazia da riaffermare, il razzismo, le fake news.

A 78 anni, Biden è il presidente più anziano a prendere servizio nella storia degli Stati Empatia e determinazione sono le due caratteristiche che meglio dipingono la sua personalità, frutto della tragedia personale vissuta con la perdita della prima moglie e di due figli, ma anche della lunga carriera politica di più di 40 anni. Doti che gli vengono riconosciute a livello bipartisan. «Prometto che sad) presidente per tutti gli americani», ha detto dando per primo l'esempio di quell'unione che chiede agli americani di contribuire a ricostruire. Nelle prime ore da presidente firmerà una decina di decreti per smantellare le principali politiche controverse di Tump: stop al muslim ban, rientro nell'accordo sul clima di Parigi e nell'Oms, stop all'oleodotto Keystone XL. Intanto 17 repubblicani del Congresso hanno firmato una risoluzione promettendo di cercare modi «economicamente sostenibili» per evitare il riscaldamento globale, e lavorare con la nuova amministrazione nella lotta al cambia.

