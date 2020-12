In Germania scatta il lockdown totale fino al 10 gennaio. Merkel ammette: "Le misure non hanno funzionato"

13 dicembre 2020 a

a

a

La cancelliera tedesca Angela Merkel e i governatori dei 16 Land hanno trovato l'accordo per un nuovo lockdown in Germania che proseguirà dal 16 dicembre fino al prossimo 10 gennaio. Secondo quanto riporta la stampa tedesca, le misure prevedono la chiusura di negozi, a esclusione di quelli di beni essenziali: chiuse scuole, asili e parrucchieri. Per le feste, sarà possibile incontrarsi per un massimo di 5 persone di due nuclei familiari. Nessuna eccezione per Capodanno quando saranno vietati anche fuochi d'artificio.

Secondo le prime indicazioni che arrivano dalla stampa locale, sarà consentito l'asporto e la consegna di cibo con l'obbligo di non consumarli vicino a bar e ristoranti, mentre saranno imposti rigidi vincoli per le funzioni religiose: confermato il divieto di consumare alcol in pubblico. Inoltre, si chiede ai tedeschi di non viaggiare e "ridurre i contatti che non sono assolutamente necessari". Da limitare anche gli incontri tra familiari con la sola eccezione per i giorni dal 24 al 26 dicembre, quando i Land potrebbero aprire ma solo "a seconda del rispettivo tasso di infezione". Chiusi i servizi di cura del corpo come parrucchieri, studi di cosmetici, studi di massaggi, studi di tatuaggi e attività simili. Rimangono possibili i trattamenti necessari dal punto di vista medico, come la fisioterapia, la logoterapia, nonché la podologia e la cura dei piedi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.