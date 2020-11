Niente canti religiosi in chiesa. L'incredibile richiesta dell'Unione europea per Natale

30 novembre 2020 a

L’incredibile documento che la Ue domani manderà a tutti i governi. Si chiama “Remain safe strategy” e parte dalla considerazione che oggi ogni 17 secondi un europeo muore di Covid. Non dice nulla sullo sci, al contrario di quel che sperava Giuseppe Conte, per non irritare l’Austria. Ma vorrebbe vietare funzioni religiose o relegarle on line e se proprio qualche governo le vuole lasciare, che si vietino i canti in chiesa.

Vorrebbe decidere quante persone invitare a casa per Natale e Capodanno e addirittura stabilire che quelli che inviti a Natale debbono essere gli stessi del Capodanno. Doccia fredda anche per i tifosi della scuola in presenza. La Ue la sconsiglia e chiede comunque di allungare le vacanze di Natale di 15 giorni prima di ipotizzare un rientro

