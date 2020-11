Ora è ufficiale, ha vinto Joe Biden. Ma Donald Trump non cambia idea

14 novembre 2020 a

Ora è ufficiale: il democratico Joe Biden è il 46mo presidente degli Stati Uniti. Per buona pace di Donald Trump che si ostina a non ammettere la sconfitta. A spoglio concluso il ticket Biden-Kamala Harris ha vinto in Georgia mentre il repubblicano ha conquistato il North Carolina. Risultato finale 306 "grandi elettori" contro 232. Identico, ma speculare, a quello che decretò la vittoria di Trump su Hillary Clinton nel 2016.

The Donald però insiste a non concedere la vittoria a quello che per tutti è il presidente eletto e scommette sulla battaglia legale ingaggiata per ribaltare il risultato che i maggiori network danno ormai per acquisito. "Il tempo dirà chi sarà presidente" ha detto Trump.

