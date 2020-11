Melania Trump lascia la Casa Bianca. Divorzia da Donald?

08 novembre 2020 a

a

a

Melania Trump lascia la Casa Bianca. All'indomani della vittoria di Joe Biden alle presidenziali Usa, l'ormai ex first lady si prepara a tornare nei suoi lussuosissimi appartamenti della Trump Tower.

E secondo i ben informati. Melania starebbe pensando al divorzio da Donald. Dopo aver visto il gelo in pubblico, adesso Melania potrebbe separarsi dal marito anche legalmente. C'è chi è pronto a giurare che, prima di trasferisi alla Casa Bianca da New York, Melania aveva già negoziato un accordo post-matrimoniale per garantire al figlio Barron la giusta fetta dell’impero Trump.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.