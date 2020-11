Usa 2020 in stallo totale, Biden trema. Trump: ho vinto, ma Twitter lo censura

04 novembre 2020 a

C'è grande incertezza per il risultato delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti: il nome del vincitore tra il presidente in carica Donald Trump e lo sfidante democratico Joe Biden potrebbe non conoscersi nelle prossime ore. Peserà il voto per posta, mai così usato per la pandemia di Covid-19. Biden non ha sfondato, dunque: avrebbe vinto in Arizona ma non ha convinto la classe operaia in Michigan, Winsconsin e Pennsylvania. Gli americani non hanno mollato Trump che ha preso la Florida e la battaglia per aggiudicarsi i 270 grandi elettori è ancora incerta.

Potrebbero volerci giorni, o settimane, per conoscere il vincitore. E mentre Biden ha esortato tutti ad avere "pazienza" ed aspettare che i voti vengano contati Trump va all'attacco: "Farò una dichiarazione stasera. Un grande vittoria", ha scritto su Twitter il presidente. E accusa l'avversario: "Andiamo alla GRANDE, ma stanno cercando di RUBARE le elezioni. Non glielo lasceremo mai fare. I voti non possono essere espressi dopo la chiusura dei seggi!", ha scritto Trump con Twitter che ha subito bollato il post: "il contenuto condiviso in questo tweet è tutto o in parte controverso e potrebbe essere fuorviante".

