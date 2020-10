Turchia, terremoto nel Mar Egeo: Smirne devastata, edifici crollati

30 ottobre 2020 a

Un terremoto di 6,6 di magnitudo è stato registrato al largo dell'isola greca di Samos nel mar Egeo. Lo ha riferito l'Istituto geodinamico dell'Osservatorio nazionale di Atene (Noa). Il sisma è stato rilevato alle ore 1.51 p.m. (ora locale), a soli 19 chilometri a nord-nord-ovest dalla capitale dell'isola, a una profondità di 10 chilometri.

Il ministro dell'Interno turco ha riferito che sei edifici nella provincia occidentale di Smirne sono stati distrutti dal forte terremoto registrato nell'Egeo che è stato avvertito sia in Grecia che in Turchia. I media turchi hanno mostrato le immagini del fumo e delle macerie. Al momento non ci sono informazioni su eventuali vittime.

I media turchi hanno affermato che il terremoto è stato avvertito nelle regioni dell'Egeo e di Marmara, dove si trova Istanbul. Nella città al momento non sono stati segnalati danni. Le scosse sono state avvertite in tutte le isole greche orientali e nella capitale greca Atene. I media greci hanno riferito che i residenti di Samos e di altre isole sono fuggiti dalle loro case e che sono stati segnalati alcuni crolli. Non ci sono state segnalazioni immediate di feriti. Entrambi i paesi hanno rilevato scosse di assestamento.

