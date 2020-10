L'arma segreta di Trump: altro che gelo, per la rielezione scende in campo Melania

Smentite le voci che li volevano ai ferri corti. La moglie pronta a partecipare ai comizi del rush finale

Donald Trump ha l'arma segreta per il rush finale verso le presidenziali Usa. Melania Trump scende infatti in campo personalmente per la prima volta nella campagna per la rielezione del marito alla Casa Bianca. Domani, secondo la Casa Bianca, sarà a fianco del presidente in un suo comizio a Erie, in Pennsylvania, uno degli stati in bilico.

Finora la first lady era rimasta assente dalle apparizioni elettorali, a differenza degli altri membri della famiglia, in parte per la pandemia. Melania era intervenuta alla convention repubblicana ma questa è la sua prima partecipazione ad un comizio in oltre un anno. E' questo anche un modo per smentire le voci che danno i due coniugi ai ferri corti. In passato si era detto che Melania aveva mal tollerato le sottovalutazioni di Donald nei confronti del Coronavirus, che aveva colpito la coppia. Ora, però, il duo è più unito che mai e vuole tenersi la Casa Bianca.

