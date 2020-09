23 settembre 2020 a

a

a

Paura in Francia dove poco prima dell'ora di pranzo è scattato l'allarme bomba a Parigi. La polizia ha evacuato l'area intorno alla Torre Eiffel: la minaccia è arrivata per telefono. Le strade sotto la torre e il ponte che si estende sulla Senna fino a Trocadero Plaza, sono circondate dalle macchine della polizia. Non è ancora chiaro se ci fosse qualcuno all'interno della torre al momento dell'allarme.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.