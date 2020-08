La Merkel celebra Greta Thunberg nell'anniversario dello sciopero dalla scuola per il clima

20 agosto 2020 a

Greta Thunberg è stata ricevuta dalla cancelliera tedesca Angela Merkel. La giovane attivista per l'ambiente sta riniziando la sua attività come prima del lockdown. "Angela Merkel ha una grande responsabilità - ha detto Greta - ma anche grandi opportunità". La Merkel non l'ha incontrato in un giorno scelto a caso: oggi è il secondo anniversario dell’inizio del suo sciopero dalla scuola in difesa dell’ambiente.

"Quello che vogliamo sono leader, vogliamo che la gente si mobiliti", ha detto ancora Greta, dopo il colloquio durato 90 minuti con la Merkel, che ora detene anche la presidenza di turno dell’Ue. Quanto al secondo anniversario della sua lotta, la giovane attivista svedese ha tagliato corto con i giornalisti: "non siamo quel tipo di persone che perdono tempo in celebrazioni". La Merkel, invece, ha detto che il colloquio è stato "lungo e approfondito", cosa che "abbiamo davvero apprezzato".