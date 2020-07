Brooklyn Beckham sposa Nicola Peltz e invita Harry con Meghan

Angela Di Pietro 29 luglio 2020 a

Fuori o dentro Buckingham Palace? Il dettaglio è ininfluente: Harry e Meghan, duchi di Sussex, restano la coppia glamour che i ricchi e famosi sognano di invitare a cena. Non a caso avrebbero già ricevuto un mezzo invito come ospiti d'onore al prossimo matrimonio tra Brooklyn Beckham, 21 anni, con l'ereditiera americana Nicola Peltz, che avuto in dono dal fidanzato un anello di fidanzamento da 350.000 dollari.

Le nozze, fanno sapere gli amici della coppia, saranno le più stellate degli ultimi anni. E c'è da credere a questa previsione, perché la famiglia Beckham ha un debole per gli sfarzi, talvolta grossolani. La data non è ancora stata fissata tuttavia i dipendenti della coppia reale sono già stati contattati affinché Harry e Meghan inseriscano nelle proprie agende l'impegno mondano.

Faranno la fine di Edoardo e Wallis, i duchi di Windsor esiliati che passarono la vita ballando valzer tra un emisfero e l'altro del globo terrestre, carichi di charme e tristezza? Chi lo sa. David e Victoria, i genitori dello sposo, parteciparono alle nozze del principe Harry a Windsor nel 2018. Sono amici insomma. Brooklyn e Nicola sperano in un altro colpaccio: la presenza di sir Elton John. Il cantautore prezzemolino, c'è da giurarci, non mancherà.