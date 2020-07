L'Inghilterra si divide su questa foto: sul figlio Boris Johnson non ce la racconta giusta!

Complottisti e media scatenati: Wilfred è enorme, non può avere tre mesi. Teorie e silenzi sul caso

Boris Johnson neo-papà scatena i complottisti. L'ultima teoria cospirazionista riguarda infatti il primo ministro della Gran Bretagna e suo figlio Wilfred, nato il 29 aprile 2020 dalla relazione con Carrie Symonds, prima first lady britannica non sposata (mentre Boris è reduce da due matrimoni).

Ebbene, i problemi nascono quando, sabato scorso, Dowing Street diffonde una foto della coppia con il filglioletto impegnati una videochiamata. Apriti cielo. Molti utenti dei social sottolineano un aspetto che balza subito all'occhio: il piccolo Wilfred è grande, molto grande, forse troppo per avere meno di tre mesi. Senza contare i capelli, simili a quelli - stra-famosi - di papà Boris.

A partire da qui, le teorie si sprecano. Qualche esempio? Il figlio non esiste e per la foto è stato utilizzato un baby attore. Il figlio esiste, ma è nato prima di Natale e in gran segreto perché Johnson non era ancora ufficialmente divorziato. Poi c'è chi sottolinea gli annunci della coppia, che parlavano di nascita a inizio estate. Insomma, per un bimbo prematuro Wilfred ha veramente un aspetto incredibile. Insomma, tanti si chiedono cosa c'è dietro. Non solo i complottisti più incalliti che vedono il marcio dietro ogni cosa. A trattare della vicenda sono anche media tradizionali come The Independent.