Donald Trump sponsorizza fagioli. Sul web esplode la bufera

Nel tentativo di corteggiare il voto ispanico, Donald Trump e la figlia Ivanka diventano testimonial di una famosa marca di fagioli neri in scatola, finita nel mirino della sinistra liberal dopo che i suoi vertici hanno lodato il presidente. «Goya Foods va alla grande, la macchina del fango della sinistra radicale è stata controproducente, la gente sta comprando come dei pazzi», ha scritto Trump su Twitter.

Una frase che sta provocando grandi polemiche, soprattutto perché a commento di una foto in cui il presidente mostra un sorriso da imbonitore, facendo il segno dell’ok, con davanti confezioni dei prodotti della storica marca di cibo ispanico poggiate sulla scrivania dello Studio Ovale, chiamata la Resolute Desk perché solitamente usata per la firma di leggi e decreti importanti per il Paese e non per spot tra il politico e il pubblicitario. «Nel mezzo di una pandemia, vendono fagioli», ha tuonato Chris Cuomo, volto di punta della Cnn, e fratello del governatore di New York Andrew, che nei mesi scorsi ha contratto il coronavirus.