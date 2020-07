Fahim Saleh massacrato da un killer, il fondatore delle startup Gokada decapitato e smembrato

Angela Di Pietro 15 luglio 2020 a

Ucciso, decapitato, smembrato. Gli arti infilati in sacchetti di plastica. Questi i termini del misterioso omicidio di Fahim Saleh, 33 anni, originario del Bangladesh, "l' Elon Musk" dei Paesi in via di industrializzazione. Il corpo del "Ceo" di Gokada, una società di trasporti su richiesta (attraverso app) o un servizio di noleggio di moto con sede a Lagos, in Nigeria, è stato trovato alle 15 e 50 (ora locale) in Houston Street, a New York City grazie ad una cugina che non riusciva a mettersi in contatto con lui.

Nell'appartamento al settimo piano costato 2.25 milioni di dollari, la polizia ha trovato in salotto i sacchi di plastica, una sega ma neanche una traccia di sangue. Secondo gli agenti intervenuti sul posto cio' significa che il "lavoro" è stato compiuto professionalmente. L' assassino non ha ultimato lo smembramento, forse disturbato da qualcosa e qualcuno. Immagini di sorveglianza hanno ripreso l'amministratore delegato mentre sale in ascensore con un uomo.