Donald Trump trollato dai fan del pop coreano. Il flop di Tulsa orchestrato su TikTok

Le immagini del comizio flop di Donald Trump a Tulsa, in Oklahoma, hanno fatto il giro del mondo. Ma più che la paura del coronavirus o la fuga dei sostenitori del presidente degli Stati Uniti dietro potrebbe esserci lo scherzo di centinaia di utenti adolescenti del social TikTok e di fan di K-pop e J-pop, la musica per teenager di Corea del Sud e Giappone.

A riferire della clamorosa "trollata" è il New York Times. La campagna di Trump aveva reso noto di aver ricevuto oltre un milione di richieste di biglietti per l’evento, ma i media presenti hanno notato una partecipazione inferiore alle attese e lo staff del tycoon ha anche annullato gli eventi programmati al di fuori del Bok Center da 19mila posti dove si teneva il raduno; la folla prevista non si è materializzata. Tim Murtaugh, il portavoce della campagna di Trump, ha detto che i manifestanti hanno impedito ai sostenitori di partecipare, ma i giornalisti presenti hanno affermato che ci sono state poche proteste.

Gli utenti di TikTok e i fan dei gruppi di musica pop coreana e giapponese hanno affermato di aver registrato potenzialmente centinaia di migliaia di biglietti per il raduno per scherzo. Dopo che la campagna di Trump ha chiesto ai sostenitori di registrarsi per i biglietti gratuiti, gli account dei fan di K-pop hanno iniziato a condividere le informazioni con i follower, incoraggiandoli a registrarsi per poi non presentarsi. La tendenza si è rapidamente diffusa su TikTok, dove video con milioni di visualizzazioni chiedevano agli spettatori di fare lo stesso. Molti utenti hanno cancellato i loro post dopo 24/48 ore per nascondere il loro piano e impedire che si venisse a sapere.