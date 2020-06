Johnny Depp compie gli anni e canta Bob Dylan per George Floyd e per il Covid-19

09 giugno 2020 a

Johnny Depp compie 57 anni e si schiera per la morte di George Floyd. Lo fa a suo modo, seduto, su uno sgabello e con la chitarra in mano, cantando "The Times They Are A-Changing" di Bob Dylan.

Un brano di protesta per eccellenza, come spiega lo stesso Depp: "Dylan scrisse la gold standard delle canzoni di protesta, la più significativa, sbalorditiva, incredibilmente poetica e profetica canzone di protesta 'The Times They Are A-Changin". La canzone di Dylan si applica al Covid-19 e all'immagine di George Floyd che per sempre resterà nei nostri cervelli". "Per me si applica al momento in cui ci troviamo, si applica al momento in cui erano nel 1963, si applica a tutto che è stato prima e tutto ciò che sarà", dice ancora l'attore americano.