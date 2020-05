Morte George Floyd, la moglie del poliziotto chiede il divorzio

30 maggio 2020 a

Ha chiesto il divorzio la moglie di Derek Chauvin, l’ormai ex poliziotto di Minneapolis diventato tristemente famoso in tutto il mondo dopo la morte dell’afroamericano George Floyd.

Il poliziotto conosceva George Floyd. Killer arrestato a Minneapolis

Kellie Chauvin, ex regina di bellezza Mrs. Minnesota ha fatto sapere di essere sconvolta dalla morte di Floyd e - raccontano i media americani - ha chiesto rispetto per la sua privacy. I due non hanno figli, ma Kellie, originaria del Laos, è diventata mamma durante una precedente relazione. «È devastata - hanno comunicato dallo studio legale Sekula - Tutta la sua vicinanza va a questa famiglia, ai suoi cari e a tutti coloro che stanno piangendo questa tragedia. Vuole sciogliere il matrimonio con Derek Chauvin». L’ex poliziotto è stato arrestato dopo essere stato licenziato insieme ad altri tre colleghi dopo la morte di Floyd. È stato accusato formalmente di omicidio.