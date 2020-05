Macron trema: scende in campo il Beppe Grillo francese

Il comico Cyril Hanouna registra il marchio "Hanouna2022"

Anche Macron ha il suo Beppe Grillo. Cyril Hanouna, celeberrimo comico e presentatore tv francese, ha dato mandato ai propri avvocati di registrare all'ufficio brevetti il marchio "Hanouna2022" in otto diverse classi di prodotti e servizi. Una mossa che sembra precludere ad una discesa in campo alle elezioni presidenziali previste tra due anni. I peggiori timori di Emanuel Macron, in profonda crisi di popolarità e particolarmente preoccupato all'idea di trovarsi come avversario una celebrità televisiva, stanno per diventare realtà.