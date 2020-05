Harry e Meghan senza pudore. Lusso sfrenato, perché fanno infuriare tutti

Mentre in Gran Bretagna dedicavano il 75° anniversario della vittoria sul nazismo alle vittime del Coronavirus, Harry e Meghan atterravano a Los Angeles dove ad attenderli c'era la mega-villa con otto camere da letto e dodici bagni e lusso sfrenato. Per questo si parla si "giorno della vergogna" per i Duchi del Sussex e la nuova vita americana dopo aver rinunciato ai benefici del titolo nobiliare. Ma i privilegi economici, quelli restano.

Il Daily Mail ha pubblicato foto e dettagli della reggia da 18 milioni di dollari a Beverly Hills, una delle zone più esclusive di L.A., dove risiede la coppia. Forse in affitto o forse ospite, dal momento che l'immobile sarebbe di proprietà del magnate americano Tyler Perry con la superstar della tv Usa Oprah Winfrey a fare da contatto tra le parti.