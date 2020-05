Kim Jong-un torna in pubblico. Cosa gli dice Donald Trump

Kim Jong-un ricompare e sale la tensione tra le due Coree. Questa notte Nord e Sud Corea si sono scambiati colpi d'arma da fuoco nella zona demilitarizzata. Intorno alle 7.41 del mattino, ora locale, la Corea del Nord ha sparato verso un posto di guardia della Corea del Sud posto sulla linea di confine. Immediata la reazione militare. Il conflitto armato non ha causato feriti. A riferirlo una nota dei capi di Stato maggiore del Sud (JCS).

Intanto il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha twittato a favore di Kim Jong-un nonostante i rapporti tra le due potenze si siano raffreddati rispetto al 2018: "Io, per esempio, sono felice di vedere che è tornato e che sta bene". Kim Jong-un non partecipava alla vita pubblica da tre settimane alimentando le speculazioni sul fatto che fosse stato sottoposto a un intervento chirurgico cardiovascolare.

I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ