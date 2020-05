"Ad aprile 5.600 dollari sul conto". Cosa scopre Cucuzza sul lockdown in America

Nicholas da NY. Questo il suo nick. Diretta Instagram con Michele Cucuzza, che ogni giorno tramite social intervista decine e decine di persone. Insomma, come Maradona, non perde il tocco. Non tocca palla, ma Cucuzza riprende in mano i “ferri del mestiere” e scopre una quarantena d’oro di un italiano emigrato in America.

Il ragazzo ventottenne ha inquadrato il suo quartiere in diretta Instagram: si tratta di Little Italy dove vivono tantissimi italiani. Lavora a New York come sommelier in un ristorante che si chiama Il Mulino. “Questo mese di aprile ho ricevuto 5.600 dollari di aiuti (in parte federali e in parte dallo Stato)”, racconta Nicolas in diretta con Cucuzza. La sua quarantena è stata ricoperta di dollari in una città travolta dall’emergenza Covid-19. Gli Usa stanno soffrendo come tanti altri Paesi al mondo. In diretta con Michele si sono collegati decine di ospiti da tutta Italia. Poi Lele, il pizzettaro, ha sfornato la “pizza dei congiunti”: una ricetta che sta già andando a ruba. Parola di Cucuzza che sta raccontando il mondo con collegamenti in diretta da tante città. Insomma, roba che spesso non vendiamo e che l’ex concorrente del Grande Fratello vip fa conoscere con la sua abile penna.