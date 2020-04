Giallo Kim Jong-un, cosa rivela Seul

«Kim Jong è vivo e sta bene». Lo sostiene il consigliere per la politica estera del presidente sudcoreano, Moon Jae-in, mentre resta il mistero sulle condizioni di salute del leader nordcoreano, che non si vede in pubblico dall’11 aprile scorso e che secondo alcune fonti potrebbe essere morto. Per Chung-in Moon, intervistato da Fox News, dal 13 aprile Kim «si trova nell’area di Wonsan», in un resort utilizzato dal leader nordcoreano, e «non è stato rilevato alcun movimento sospetto».

Un’affermazione che sembra contraddire quanto sostenuto due giorni fa dal ministero della Difesa di Seul, che aveva parlato di «un aumento insolito» delle attività militari a nord del 38mo parallelo. Altre fonti in Corea del Sud interpellate dall’emittente americana sostengono che Kim probabilmente non è morto ma sta molto male a seguito di un intervento chirurgico cui sarebbe stato sottoposto. Secondo il sito sudcoreano Nk, il leader nordcoreano sarebbe stato operato il 12 aprile a Wosan per un problema cardiovascolare.