La regina Elisabetta festeggia il compleanno su Zoom

«Auguriamo a Sua maestà la Regina un felice 94esimo compleanno». Lo scrivono su Instagram in un post William e Kate, tramite l’account ufficiale di Kensington Palace. A unirsi agli auguri social anche il principe Carlo e la consorte Camilla Parker attraverso il canale ufficiale di Clarence House. Festeggiamenti diversi dal solito attendono la sovrana a causa delle misure per il coronavirus. La regina ha passato il compleanno in isolamento al castello di Windsor con il consorte Filippo di Edimburgo, di 98 anni.

Per approfondire leggi anche: Il discorso della regina

Elisabetta ha rinunciato ai tradizionali saluti e al suono delle campane dell’abbazia di Westminster, che è attualmente chiusa. La famiglia reale ha usato i social media per celebrare Elisabetta con una breve clip che raccoglie i momenti di vita privata della regina. In linea con le regole del distanziamento sociale,

Elisabetta non ha ricevuto visite. Il principe Harry e sua moglie Meghan, insieme al figlio Archie Mountbatten-Windsor, le hanno augurato «un felice compleanno» in videochiamata, così come gli altri membri della famiglia reale.