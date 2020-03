L’altra faccia di Meghan Markle: segnali in codice per parlare con Harry d’Inghilterra. Davanti sorrisi smaltati, abiti d’alta sartoria en pendant con il marito, dietro Crudelia Demon: si tradisce e si fa immortalare con un'espressione cattivissima e poi intima al nipote della Regina Elisabetta II di fare un passo indietro. Chissà se il figlio di Carlo e Lady Diana aveva immaginato la sua seconda vita come “marito di…”: da principe a consorte +1.

Oops. Meghan Markle’s mask slipped again. pic.twitter.com/w912St7UZN — Justified & Ancient (@StandByTheJams) March 8, 2020

La coppia è tornata nel Regno Unito per gli ultimi impegni da “royal senior”, mano nella mano e uno di fianco all’altro al “Mountbatten Festival of Music” e all’ “Endeavour Fund Awards”. Ma un particolare non è sfuggito ai flash dei fotografi. Harry stava scambiando i consueti convenevoli con gli organizzatori dell’Endeavour Fund Awards quando Meghan gli ha messo una mano sulla spalla facendo partire l’ordine: Harry si è immediatamente fatto di lato e l’ex attrice lesta lesta lo ha scavalcato rubandogli la scena. E non è assolutamente un caso.

Dal video Instagram dell’account @doinsta si può apprezzare che si tratta di un vero e proprio “body language”, un codice per ricordare all’ex testa coronata che deve lasciarle la corsia preferenziale perché la primadonna è lei. Il gesto si è verificato in almeno tre occasioni ufficiali e suscita impressione l’ambiziosa e rapace velocità con cui Meghan fa un passo in avanti per salutare per prima i potenti di turno. Su Instagram molti follower hanno definito il comportamento della Markle "disgustoso" e Harry un "door mat" ovvero uno zerbino.