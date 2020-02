Antonio Razzi esce dall'ospedale. E ora punta Milly Carlucci

Antonio Razzi torna a casa e lascia l’ospedale spagnolo. “Sono pronto a tornare in pista da Milly...”. Convalescenza finita. Adesso Antonio Razzi, l’ex senatore di Forza Italia, torna a casa in Italia. Qualche giorno fa aveva avuto un improvviso dolore al petto mentre si trovava in Spagna. Subito è stato trasferito a Saragozza dove i medici lo hanno curato.

Dall’ospedale militare manda una foto ai fan con il prof. Francisco Javier Gracia Balaguer. Giacca doppiopetto d’ordinanza e ciuffo bianco, Razzi è pronto a tornare in pista. Non solo in politica, ma anche in pista da ballo. “Vorrei tanto fare un altro tango da Milly Carlucci”, racconta a Il Tempo non appena gli telefoniamo. La conduttrice di Ballando con le stelle, che l’ha messo a dura prova lo scorso anno, gli aprirà nuovamente le porte della sua super trasmissione del sabato sera?