Bye bye Sussex Royal, no al marchio: la regina Elisabetta cancella Harry e Meghan

Addio Sussex Royal, benvenuti Sussex commoner. Dimenticate di poter fare i Sussex “commoneroyal”. È questa la sintesi del divieto di Sua Maestà, Elisabetta II, all’adorato nipote Harry e alla consorte Meghan Markle, la versione nobile del “non si sta con un piede in due scarpe”.

La Regina ha espressamente vietato ai fuggiaschi di utilizzare “Sussex Royal” come fosse un marchio commerciale simile a Coca-Cola o Amazon. Harry e Meghan si erano dati un gran da fare per registrare, in tempi non sospetti, il titolo concesso dalla bisnonna per vendere tazze, magliette, penne, libri, agendine, stracci da cucina e tutto quanto la fervida immaginazione dell’ex attrice riuscisse a partorire. E non potrà esserci nemmeno una fondazione di beneficienza con tale dicitura. Harry e Meghan credevano di aver fatto tutto di nascosto riuscendo a mettere nel sacco la nonna dai tailleur color pastello, ma non avevano fatto i conti con l’immortale "The Queen", passata attraverso una guerra mondiale, la decolonizzazione dell’Africa, la guerra per le isole Falkland, la morte sospetta di Lady Diana, il figlio Andrea dalle frequentazioni inappropriate e il figlio Carlo dal matrimonio a tre grazie alla presenza-assenza di Camilla. Elisabetta ha osservato nell’ombra e ha dato scacco al momento giusto.

Secondo il Daily Mail, Buckingham Palace ha comunicato alla coppia che non può vendersi come “royal” perché “la loro idea di fare i royal part-time semplicemente non poteva funzionare”. Dovranno ricostruire il marchio, il sito e probabilmente si vedranno chiudere l’account @sussexroyal che vanta oltre 11 milioni di follower. Il 18 gennaio 2020, Harry e Meghan, senza avvisare i Windsor, hanno annunciato le dimissioni da “royal senior” su Instagram e hanno lanciato il nuovo sito comunicando la nascita di una fondazione attiva da aprile.

I neosposi hanno provato a fare bottino pieno dicendo che avrebbero collaborato part-time con la Corona, ma nel famoso vertice di Sandringham, Carlo (che foraggia ancora il secondogenito, nda), William e la Regina gli hanno detto qualcosa che potrebbe suonare più o meno così: “Sei scemo o lo fai?!”. Insomma, anche per gli ingrati Harry e Meghan valgono le parole di Morgan per Bugo: “La maleducazione, le cattive intenzioni, ricordatevi che vi ha portato su questo palco”.