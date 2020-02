William e Kate, scarica di battute ai Bafta: la reazione è incredibile

Royal sberleffi. La Megxit ha avuto un impatto enorme sulla corona inglese anche se il principe William e Kate Middleton fanno buon viso a cattivo gioco. Dopo la battuta di Brad Pitt e l’inchino di Joacquin Phoenix, ai BAFTA ci si mette anche Rebel Wilson, ma in principio fu Ricky Gervais fa ironia ai Golden Globes. Ha fatto il giro del mondo la battuta di Brad Pitt all’ultima cerimonia dei BAFTA, i premi inglesi per il cinema. L’attore, eletto miglior attore non protagonista per “Once Upon A Time, non era presente, ma ha chiesto a Margot Robbie di leggere un discorso al suo posto: “Chiamerà questo premio Harry perché è davvero entusiasta di riportarlo negli Stati Uniti con lui. Sono le sue parole non le mie”. William e Kate, in sala, hanno incassato e riso di gusto insieme al resto della platea. Poi è successo che Joacquin Phoenix ha fatto l’inchino quando ha stretto la mano di William: difficile non ipotizzare uno scherzo alla Joker.

E sempre ai BAFTA, anche l’attrice Rebel Wilson ha preso di mira i Windsor con una battuta sul principe Andrew, coinvolto nello scandalo del pedofilo Jeffrey Epstein: “È davvero bello essere qui al Royal Andrew… cioè Royal Harry ... no, scusate, Royal Phil ... va beh, in questo palazzo reale”. In questo caso però la battuta non ha fatto ridere né i Duchi di Cambridge né gli altri invitati. In precedenza fu il comico Ricky Gervais che, ai Golden Globe dello scorso 5 gennaio, diede un consiglio a Leonardo Di Caprio: “Il film C’era una volta a Hollywood dura tre ore. Di Caprio è andato alla prima e alla fine della proiezione la sua ragazza era diventata troppo vecchia per uscire con lui. Persino il principe Andrea gli ha detto: 'Leo, hai quasi 50 anni, vedi che devi fare…”. God save the Queen che se ci pensano gli altri, i Windsor sono messi male.