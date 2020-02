Papa Francesco manda in congedo Padre Georg

Papa Francesco avrebbe mandato in congedo a tempo indeterminato il prefetto della Casa Pontificia, mons. Georg Gaenswein. Lo scrive il giornale conservatore tedesco "Tagespost" secondo il quale il segretario personale di Joseph Ratzinger rimane a capo della Prefettura della Casa Pontificio - ufficio responsabile delle udienze pubbliche del Papa, ma sarebbe esonerato per poter dedicare più tempo al Pontefice emerito. Stamani mons. Gaenswein non era presente all’udienza generale nell’Aula Paolo VI.

A detta del giornale tedesco, alla base della decisione ci sarebbe «la infelice presentazione del libro sul sacerdozio del cardinale Robert Sarah al quale Benedetto XVI ha contribuito con un saggio, che ha inizialmente dato l’impressione che entrambi, il Papa emerito e il prefetto della congregazione per il culto divino, volessero imporre al Papa regnante come risolvere la questione dei "viri probati" proposta dal sinodo sull’Amazzonia».