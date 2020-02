Donald Trump non le dà la mano, Nancy Pelosi si vendica alle sue spalle

A Washington saltano tutti i protocolli tra il procedimento di impeachment promosso dai democratici le primarie flop in Iowa per scegliere il candidato alla Casa Bianca. Nel giorno del discorso del presidente Usa sullo Stato dell'Unione, si consuma il più aspro dei duelli tra Donald Trump e la speaker della Camera Nancy Pelosi. Tutto è cominciato quando The Donald ha evitato platealmente la stretta di mano della democratica. Poi Pelosi lo ha presentato senza i classici rituali dell'evento. Ma la vendetta vera e propria è arrivata quando Trump ha finito di parlare e la speaker ha strappato in favore di telecamere i fogli del discorso presidenziale. Sarà una lunga corsa quella alle presidenziali 2020.

Pelosi rompiendo la copia del informe de Trump Hahahaha pic.twitter.com/zyoH2HxOZB — Compita® (@TuitCompita) February 5, 2020