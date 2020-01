Meghan Markle riappare con baby Archie, il dettaglio che inchioda la duchessa

Il Daily Mail fa il colpaccio e immortala la prima uscita pubblica di Meghan Markle dopo l’annuncio dell’addio alla Royal Family. A giudicare dal sorriso trionfante, la duchessa di Sussex non era per nulla infastidita dalla presenza dei paparazzi, magari il suo staff li ha pure avvertiti della passeggiata da "commoner". E pensare che ha rinunciato a Buckingham Palace per una vita semplice e tranquilla. Meghan avanza felice nel Parco Regionale di Horth Hill di Vancouver, vicino alla lussuosa dimora che lei e il principe Harry utilizzano dal giorno del Ringraziamento. Il piccolo Archie ciondola dal marsupio, mentre Meghan porta al guinzaglio il labrador nero Oz e il beagle Guy due cani. Dietro gli uomini della sicurezza con i quali ha colloquiato amabilmente.

Nel frattempo Harry dava le consegne allo staff che lo ha seguito finora a Frogmore Cottage, lasciava che il fratello William si presentasse, per la prima volta senza di lui, a un ricevimento a Buckingham Palace e saliva su un aereo per il Canada e poi su un piccolo jet per l’aeroporto di Victoria, sull'isola di Vancouver. A quanto pare Meghan ha scritto la sua favola, ma deve fare i conti con la prima polemica. Infuria la lite su chi pagherà i 3 milioni di sterline per la sicurezza dei due regali influencer: i contribuenti britannici o quelli canadesi? I primi hanno chiuso i cordoni della borsa, i secondi non intendono aprirli per assecondare i capricci, pardon il desiderio di vita da celebrity dell’ex attrice di Suits.