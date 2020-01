Joker fa il gretino: Joaquin Phoenix arrestato al sit-in per il clima

Insieme a un gruppetto di celebrità di Hollywood stava manifestando a Washington per il clima ed è finito in manette. L'attore Joaquin Phoenix, premiato da poco con un Golden Globe per il suo "Joker", era a un sit-in con Jane Fonda (arrestata già diverse volte), Susan Sarandon e Martin Sheen, anche lui finito in manette.

Fire Drill Fridays, così si chiama la serie di eventi, va in scena ogni venerdì da 14 settimane durante le quali sono state arrestate 147 persone. .

Joaquin Phoenix prima di essere fermato ha esortato la folla a non mangiare carne, la cui produzione rappresenta la "terza causa principale di danni per il clima": "A volte mi sforzo di pensare cosa posso fare (per il clima, ndr) e ci sono cose che non si possono evitare. Non posso evitare di prendere un aereo, ma posso cambiare il mio modo di mangiare, e spero che voi vogliate unirvi a questa causa", ha detto.