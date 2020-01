Macron cede sulle pensioni. Ritira la riforma dopo gli scontri

Marcia indietro di Emmanuel Macron dopo le proteste. Il governo francese è "disposto a ritirare" provvisoriamente dal progetto di riforma delle pensioni l’età di equilibrio a 64 anni, pur mantenendone il principio. Lo ha fatto sapere il premier Edouard Philippe, in una lettera inviata alle organizzazioni sindacali e citata da Le Parisien. "Per dimostrare la mia fiducia verso i partner sociali, e non pregiudicare l’esito dei loro lavori sulle misure da attuare per ottenere l’equilibrio nel 2027, sono disposto a ritirare dal progetto di legge la misura di breve termine che avevo proposto, che consiste nel convergere progressivamente, a partire dal 2022, verso un’età di equilibrio di 64 anni nel 2027", ha scritto il primo ministro. La mobilitazione contro la riforma è ormai al 38esimo giorno, manifestazioni sono in corso in varie città e sono scoppiati disordini e scontri, tra cui nel centro di Parigi.

Sono stati dati alle fiamme cassonetti della spazzatura e lanciati oggetti contro le forze dell’ordine che hanno risposto con il lancio di lacrimogeni.