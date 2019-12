Miss Mondo è giamaicana. L'amica-rivale reagisce così

Miss Mondo viene incoronata e l'amica-rivale reagisce così. La giamaicana Toni-Ann Singh è stata incoronata "Miss World 2019" durante una cerimonia a Londra. Toni-Ann Singh è una studentessa di psicologia di 23 anni. Ma la cosa più incredibile è stata la reazione della sua amica-rivale nigeriana che ha iniziato a urlare ed è sembrata più felice della stessa vincitrice.

In molti, infatti, hanno postato il video e hanno messo in evidenza che non avevano mai visto nulla di simile. In ogni caso una cosa è certa: Miss Mondo e Miss Universo sono entrambe miss di colore. Non ci si può sbagliare.