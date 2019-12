Figurarsi se non era così. Per il Time Greta Thunberg è la persona dell'anno

L’attivista svedese per il clima Greta Thunberg è la "Persona dell’Anno" del Time. La rivista americana ogni anno elegge la persona che ha fatto di più per influenzare gli eventi dell’anno. E figurarsi se non era così. Come dire tutti allineati sull'altare del politically correct e dell'ecologia.

Per approfondire leggi anche: GRETA THUNBERG A MADRID: NON ABBIAMO UN MINUTO DA PERDERE

Greta a 16 anni è la persona più giovane ad avere conquistato il titolo. Tra i candidati di quest’anno figuravano anche il presidente americano, Donald Trump, la speaker della Camera, Nancy Pelosi, oltre alla "talpa" che ha fatto partire la procedure di impeachment per Trump a seguito della rivelazione della telefonata con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.