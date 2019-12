Vulcano erutta in Nuova Zelanda, almeno cinque morti. Turisti stranieri coinvolti a White Island

L'eruzione del vulcano Whakaari a White Island, isola della Nuova Zelanda molto frequentata da turisti, ha provocato la morte di almeno cinque persone ma si teme che il bilancio possa aggravarsi. Secondo le autorità locali al momento dell'eruzione circa un centinaio di persone si trovava nei pressi del cratere per una visita turistica. La premier neozelandese, Jacinda Ardern, ha confermato che sono coinvolti anche stranieri. Numerosi i feriti, trasportati sulla spiaggia dove sono stati medicati.

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt