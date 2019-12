Spari nella base di Pearl Harbour. Marinaio uccide due civili e si suicida

Attacco alla base militare di Pearl Harbour. Un marinaio ha ucciso due persone e ne ha ferita una terza alla base di Pearl Harbor, alle Hawaii, prima di togliersi la vita. La base è stata chiusa per più di un'ora dopo la sparatoria. E pensare che proprio in queste ore nella base militare statunitense si stavano ultimando i preparativi per le celebrazioni dell'anniversario dell'attacco alla base americana avvenuto durante la seconda guerra mondiale. Ancora sangue, dunque, nelle basi militari a stelle e strisce proprio alla vigilia di una data così importante per la storia americana. Le forze dell'ordine stanno indagando per scoprire le motivazioni del gesto.

